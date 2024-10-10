В Нацбанке назвали оптимальный уровень инфляции для Беларуси

«Для каждого из нас важен уровень дохода, но еще более важно, какую сумму мы получаем. Желательно, чтобы за нее мы могли покупать, как минимум, одно и то же количество товаров и услуг. Но инфляция влияет, прежде всего, именно на доходы, это считается отрицательным состоянием с социальной точки зрения. Но не нужно забывать о том, что текущие доходы — это только данный момент, а люди еще любят откладывать, сберегать. И здесь инфляция выступает, на мой взгляд, более важным фактором сбережений, так как при высокой инфляции население будет тратить, сберегать уже не получится. Это может привести к потере важнейшего источника развития экономики и инвестиций», — отметил представитель Нацбанка.



Дмитрий Мурин также сказал, что оптимальная цифра с точки зрения инфляции должна быть в пределах 3−5%. Это объясняется тем, что Беларусь — страна развивающаяся, и нельзя ориентироваться на цифры, характерные для развитых стран.