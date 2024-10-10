Власти Перми определили подрядчика для реконструкции Пушкинских бань

Мэрия также отмечает, что в задачи подрядчика будет входить восстановление работы бани и её внешнего облика согласно современным требованиям. В здании планируют разместить парилки, хамам и точки общепита. По плану баню смогут посещать одновременно 180 человек. Для пермяков льготных категорий будут обеспечены особые условия посещения. В частности, дети до шести лет смогут посетить баню бесплатно.