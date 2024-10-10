Харрисбург
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Перми определили подрядчика для реконструкции Пушкинских бань

В здании сделают парилки, хамам и точку общепита.

Подрядчик для реконструкции Пушкинских бань был определён властями Перми, сообщает администрация города.

Речь идёт о комплексе на перекрёстке улицы Пушкина и Газеты Звезда. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что проект восстановления известного пермского заведения был предложен компанией ООО «Прерогатива» из Екатеринбурга. Как стало известно днём 10 октября, власти планируют заключить с организацией соглашение.

«Принято решение заключить соглашение с ООО “Прерогатива”, изначально выступившим с инициативной реконструкции и эксплуатации здания бани на принципах муниципально-частного партнёрства», — рассказывает администрация Перми.

Мэрия также отмечает, что в задачи подрядчика будет входить восстановление работы бани и её внешнего облика согласно современным требованиям. В здании планируют разместить парилки, хамам и точки общепита. По плану баню смогут посещать одновременно 180 человек. Для пермяков льготных категорий будут обеспечены особые условия посещения. В частности, дети до шести лет смогут посетить баню бесплатно.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что здание Пушкинских бань (Пушкина, 68) было изъято приставами в пользу городской администрации в 2023 году. Предыдущий арендатор не смог полностью исполнить обязанности по оплате коммунальных услуг.