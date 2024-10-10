Власти Перми определили подрядчика для реконструкции Пушкинских бань

Подрядчик для реконструкции Пушкинских бань был определён властями Перми, сообщает администрация города.
Речь идёт о комплексе на перекрёстке улицы Пушкина и Газеты Звезда. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что проект восстановления известного пермского заведения был предложен компанией ООО «Прерогатива» из Екатеринбурга. Как стало известно днём 10 октября, власти планируют заключить с организацией соглашение.
«Принято решение заключить соглашение с ООО “Прерогатива”, изначально выступившим с инициативной реконструкции и эксплуатации здания бани на принципах муниципально-частного партнёрства», — рассказывает администрация Перми.
Мэрия также отмечает, что в задачи подрядчика будет входить восстановление работы бани и её внешнего облика согласно современным требованиям. В здании планируют разместить парилки, хамам и точки общепита. По плану баню смогут посещать одновременно 180 человек. Для пермяков льготных категорий будут обеспечены особые условия посещения. В частности, дети до шести лет смогут посетить баню бесплатно.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что здание Пушкинских бань (Пушкина, 68) было изъято приставами в пользу городской администрации в 2023 году. Предыдущий арендатор не смог полностью исполнить обязанности по оплате коммунальных услуг.