Аэропорт Астаны обязали отказаться от идеи повышения стоимости парковки

«Департаментом АЗРК вынесено предостережение о недопустимости нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в отношении АО “Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев”. В результате АО приняло меры по недопущению повышения цен в зонах платной парковки», — сообщили в ведомстве.
Напомним, стоимость парковки хотели повысить для «улучшения инфраструктуры парковочных зон, крытого паркинга, экспресс линии и первой линии аэропорта и поддержания должного уровня обслуживания пассажиров». Подорожание объясняли также увеличением расходов на содержание объекта, тарифов на коммунальные услуги и ростом инфляции.