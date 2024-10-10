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Аэропорт Астаны обязали отказаться от идеи повышения стоимости парковки

Стоимость парковки планировали повысить с 15 октября в аэропорту Астаны. Это решение отменил департамент Агентства по защите конкуренции, передаёт BaigeNews.kz.

«Департаментом АЗРК вынесено предостережение о недопустимости нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в отношении АО “Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев”. В результате АО приняло меры по недопущению повышения цен в зонах платной парковки», — сообщили в ведомстве.

Напомним, стоимость парковки хотели повысить для «улучшения инфраструктуры парковочных зон, крытого паркинга, экспресс линии и первой линии аэропорта и поддержания должного уровня обслуживания пассажиров». Подорожание объясняли также увеличением расходов на содержание объекта, тарифов на коммунальные услуги и ростом инфляции.