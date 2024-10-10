Аэропорт Астаны обязали отказаться от идеи повышения стоимости парковки

«Департаментом АЗРК вынесено предостережение о недопустимости нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в отношении АО “Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев”. В результате АО приняло меры по недопущению повышения цен в зонах платной парковки», — сообщили в ведомстве.