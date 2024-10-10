Собянин запустил крупнейший в мире проект реорганизации бывшей промзоны

«Москва продолжает активно развиваться, и одной из главных опорных точек развития являются старые промышленные территории Москвы, которые насчитывают тысячи гектаров. На основании архитектурного и градостроительного анализа было выбрано около шести таких главных точек развития, которые являются новыми центрами Москвы. Одна из таких — это Печатники. Основное внимание было уделено тому, что здесь, помимо огромного количества брошенных промзон, есть мощное развитие транспортного каркаса. Здесь рядом прошли БКЛ, МЦК, скоростной диаметр, построены новые станции метро и станции на железной дороге. В результате получился здесь один из крупнейших транспортных узлов. На основании анализа, который был сделан по развитию данной территории, приняли концепцию о создании, пожалуй, самого крупного в мире проекта реорганизации промзон — 18 млн кв. м», — сказал Собянин.
По словам мэра, 9 млн кв. м из запланированного строительства — это новые высокотехнологичные предприятия, офисы, технопарки, а остальное — жилье.
Собянин добавил, что частью проекта станет и дальнейшее развитие особой экономической зоны «Технополис “Москва”. “Одним из таких главных кластеров является особая экономическая зона, в которой уже сегодня построено 0,5 млн кв. м и расположены десятки новых предприятий. В ближайшие годы будет построено еще около 700 тыс. кв. м. Это такой мощный автомобильный кластер развития. Рядом завод “Москвич” и, конечно, очень много новых современных предприятий”, — сказал он.
Мэр назвал проект создания нового делового центра в Печатниках одним из самых главных в развитии Москвы. «Я нисколько не сомневаюсь, что он будет реализован», — добавил Собянин.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в рамках реорганизации бывшей промзоны «Южный порт — Текстильщики» на месте устаревших объектов будут построены современные кварталы общественно-деловой и жилой застройки. На берегу Москвы-реки по программе комплексного развития территорий (КРТ) будет обустроена марина для яхт, набережная и остановка речного транспорта. Вдоль прибрежной линии создадут уникальные водные локации. В самой широкой части акватории реки будут размещены понтонный бассейн, зоны для спорта, амфитеатр на воде, музей, рестораны и кафе с террасами.
В настоящее время на реорганизуемой территории ведется строительство жилых комплексов первой очереди застройки. В стадии разработки градостроительной документации и подготовки к началу строительства находятся четыре проекта КРТ общей площадью около 115 га, на которых планируется построить почти 2 млн кв. м жилья и около 1,6 млн кв. м промышленных, общественно-деловых и социальных объектов. Вложения в развитие площадок оцениваются почти в 950 млрд руб. В итоге планируется создать свыше 36 тыс. рабочих мест.
Одновременно продолжается развитие площадки «Печатники» ОЭЗ «Технополис “Москва”. В планах до 2030 года — строительство еще 680 тыс. кв. м объектов для размещения 70 высокотехнологичных предприятий и создание 17,5 тыс. новых рабочих мест. Таким образом, всего на площадке “Печатники” ОЭЗ “Технополис “Москва” будет возведено около 1,2 млн кв. м современных производственных площадей.
В настоящее время ведется строительство двух из пяти корпусов современного общественно-делового комплекса на ул. Коломникова.