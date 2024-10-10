Собянин запустил крупнейший в мире проект реорганизации бывшей промзоны

«Москва продолжает активно развиваться, и одной из главных опорных точек развития являются старые промышленные территории Москвы, которые насчитывают тысячи гектаров. На основании архитектурного и градостроительного анализа было выбрано около шести таких главных точек развития, которые являются новыми центрами Москвы. Одна из таких — это Печатники. Основное внимание было уделено тому, что здесь, помимо огромного количества брошенных промзон, есть мощное развитие транспортного каркаса. Здесь рядом прошли БКЛ, МЦК, скоростной диаметр, построены новые станции метро и станции на железной дороге. В результате получился здесь один из крупнейших транспортных узлов. На основании анализа, который был сделан по развитию данной территории, приняли концепцию о создании, пожалуй, самого крупного в мире проекта реорганизации промзон — 18 млн кв. м», — сказал Собянин.