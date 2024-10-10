Собянин открыл движение по новой эстакаде

Строительство двухполосной эстакады длиной 710 метров было завершено в октябре 2024 года. Строительство искусственного сооружения, которое проходит над путями МЦД-2 и Люблинской улицей, осуществлялось в сложных условиях стесненной городской застройки.
Новая эстакада обеспечивает прямой съезд с основного хода южного направления МСД на Волгоградский проспект в сторону МКАД.
В результате перепробег автотранспорта сократится в два раза (исключена необходимость объезда через Шоссейную улицу). Улучшена транспортная доступность районов Печатники и Текстильщики, в которых проживают порядка 200 тысяч человек.
За счет перераспределения транспортных потоков до 10% снизится нагрузка на прилегающие участки Волгоградского проспекта, Зеленодольской улицы, Шоссейной улицы, Волжского бульвара и Люблинской улицы.