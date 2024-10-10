«Уральские авиалинии» возобновят рейсы из Екатеринбурга в Египет

Ранее из Екатеринбурга в Шарджу (ОАЭ) почти в три раза увеличилось число вылетов. Как сообщили в пресс-службе Кольцово, сейчас самолеты авиакомпании Air Arabia, осуществляющие рейсы по этому направлению, летают четыре раза в неделю.