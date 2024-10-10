Харрисбург
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Уральские авиалинии» возобновят рейсы из Екатеринбурга в Египет

Авиакомпания «Уральские авиалинии» снова начнет летать из Екатеринбурга в Египет.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновит перелеты из Екатеринбурга в Египет. Рейсы начнут осуществлять с 28 октября. Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово.

— Рейсы в Шарм-эш-Шейх будут выполняться из Екатеринбурга один-два раза в неделю. Кроме того, два-три раза в неделю самолеты авиакомпании будут летать из Кольцово в Хургаду, — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Перелеты будут осуществлять на самолетах Airbus A321neo. Пассажиры будут находиться в пути больше шести часов.

Ранее из Екатеринбурга в Шарджу (ОАЭ) почти в три раза увеличилось число вылетов. Как сообщили в пресс-службе Кольцово, сейчас самолеты авиакомпании Air Arabia, осуществляющие рейсы по этому направлению, летают четыре раза в неделю.