В Самаре с 10 октября можно оплатить проезд по QR-коду

В салонах общественного транспорта есть по несколько табличек для оплаты с QR-кодами. Оплатить проезд можно в приложении банка или через СБПэй. Этот способ оплаты — не только удобный, но и выгодный. До конца года на разовую поездку при оплате по QR-коду будет действовать скидка 11 рублей.