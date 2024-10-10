В Самаре с 10 октября можно оплатить проезд по QR-коду

С 10 октября в Самаре заработала оплата проезда в общественном транспорте по QR-коду. Такой способ оплаты действует еще в девяти регионах страны, кроме нашего. Специальные платежные таблички уже размещены в общественном транспорте Самары.
— Пассажиры, включая маломобильных граждан, не дожидаясь подхода кондуктора, не создавая очереди на оплату и не мешая попутчикам, могут быстро расплатиться за поездку, — рассказала пресс-служба оператора «ОТК».
В салонах общественного транспорта есть по несколько табличек для оплаты с QR-кодами. Оплатить проезд можно в приложении банка или через СБПэй. Этот способ оплаты — не только удобный, но и выгодный. До конца года на разовую поездку при оплате по QR-коду будет действовать скидка 11 рублей.