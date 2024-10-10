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В Казахстане ожидают рост спроса на экспортное зерно

Продкорпорация прогнозирует стабилизацию и «определенный рост» цен на казахстанскую пшеницу и ячмень на экспортных рынках.

Источник: Пресс-служба "АО НК "Продкорпорация"

АСТАНА, 10 окт — Sputnik. В страны Центральной Азии за 9 месяцев этого года уже отгружено 2,9 миллиона тонн, сохраняя уровень прошлого года.

На фоне ожидаемого высокого урожая зерновых в Казахстане и соседних странах на рынке прогнозируют определенный рост цен.

В Продкорпорации (нацкомпания, оператор зерновой политики Казахстана) назвали факторы, на которых основывают свой прогноз.

Постепенный рост спроса на ячмень со стороны традиционных поставщиков (Иран, Ирак) вследствие низкого сбора ячменя в России.

Стабильный рост объемов поставок зерновых в страны Центральной Азии.

«В Иран по железной дороге только за сентябрь 2024 года было отгружено 140 тысяч тонн зерновых на фоне единичных поставок в течение предыдущих 8 месяцев этого года».

констатировали в Продкорпорации.

Вместе с тем, отметили в нацкомпании, на сегодня цена предложения от иранских компаний существенно ниже мировых ($165 на FOB Актау), тогда как справедливая цена на мировых рынках составляет $195.

«Учитывая сокращение ячменя в России и отсутствие других поставщиков, в перспективе ожидается рост цен до равновесного уровня», — говорится в сообщении компании.

Говоря об экспорте в страны Центральной Азии, в Продкорпорации напомнили, что за 9 месяцев этого года уже отгружено 2,9 миллиона тонн.

«Страны Центральной Азии и Каспийского региона (Туркменистан, Азербайджан) выражают готовность покупки казахстанской пшеницы».

добавили в компании.

Туркменистан, по данным Продкорпорации, готов купить порядка 400 тысяч казахстанской пшеницы 3 или 4 класса,

Азербайджан ежегодно импортирует до 1 миллиона тонн пшеницы из России и Казахстана.

При равенстве цены казахстанская краснозерная пшеница всегда более востребована благодаря повышенному показателю W (сила муки).

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