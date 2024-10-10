Туруслуги, фрукты и обувь больше всего подорожали в Беларуси за месяц

В Белстате рассказали, что туруслуги, фрукты и обувь больше всего подорожали в Беларуси за сентябрь 2024 года.
В целом, в сентябре годовая инфляция составила 6%, а месяцем ранее этот показатель был 6,1%.
В сравнении с сентябрем 2023-го сейчас в Беларуси больше всего подорожали продукты — на 7,5%. Также выросла стоимость промтоваров на 4,2% и услуг — на 5,6%.
В соотношении с ценами в августе стоимость продуктов и непродовольственных товаров повысилась на 0,5%, а услуг — на 0,3%. Всего же цены на товары и услуги в сентябре в сравнении с августовскими выросли на 0,4%, или на 3,8% к декабрю 2023-го.
За месяц в сентябре заметнее всего выросли цены на туруслуги — на 5,2%, фрукты подорожали на 4%, а стоимость обуви и услуг культур — на 2,9%.
Хотя, например, услуги дошкольных учреждений в Беларуси в сентябре подешевели на 8,5%, а цены на овощи снизились на 3,3%.
Тем временем комплекс «Алеся» начнет работу для продления метро на улице Богдановича.