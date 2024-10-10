Туруслуги, фрукты и обувь больше всего подорожали в Беларуси за месяц

В соотношении с ценами в августе стоимость продуктов и непродовольственных товаров повысилась на 0,5%, а услуг — на 0,3%. Всего же цены на товары и услуги в сентябре в сравнении с августовскими выросли на 0,4%, или на 3,8% к декабрю 2023-го.