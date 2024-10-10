Новый газопровод в Омской области запустили из Петербурга

Ранее все социальные учреждения в Алексеевке отапливались от одной угольной котельной, которая теперь полностью прекратила свою работу. Перевод на газовое отопление стал возможен благодаря межпоселковому газопроводу, построенному от рабочего поселка Кормиловка в начале 2024 года в рамках программы развития газоснабжения и газификации Омской области на 2021−2025 годы при поддержке ПАО «Газпром».