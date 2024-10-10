Новый газопровод в Омской области запустили из Петербурга

На Петербургском международном газовом форуме был дан старт новым инфраструктурным проектам по газификации в России. Одним из ключевых событий стало дистанционное открытие объектов газовой инфраструктуры в Омской области. Губернатор Виталий Хоценко вместе с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, министром энергетики России Сергеем Цивилевым и генеральным директором «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым запустили внутрипоселковый газопровод в Кормиловском районе.
Новый газопровод протяженностью 14,5 км обеспечил техническую возможность для подключения к газу блочно-модульных котельных в селе Алексеевка. Эти котельные теперь будут снабжать теплом важные социальные объекты, включая детский сад, школу и фельдшерско-акушерский пункт, а в скором времени к ним добавятся дом культуры и сельская библиотека.
Ранее все социальные учреждения в Алексеевке отапливались от одной угольной котельной, которая теперь полностью прекратила свою работу. Перевод на газовое отопление стал возможен благодаря межпоселковому газопроводу, построенному от рабочего поселка Кормиловка в начале 2024 года в рамках программы развития газоснабжения и газификации Омской области на 2021−2025 годы при поддержке ПАО «Газпром».
Губернатор Виталий Хоценко подчеркнул, что переход на природный газ позволит значительно улучшить экологическую обстановку и повысить энергоэффективность социальных объектов.
На сегодняшний день в детском саду села Алексеевка воспитываются 40 детей, в школе обучаются 119 учеников, а фельдшерско-акушерский пункт ежегодно посещают более 4,8 тыс. жителей. Новые котельные обеспечат надежное теплоснабжение для всех этих учреждений, что особенно важно в зимний период.