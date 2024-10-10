Харрисбург
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двухэтажные поезда начнут курсировать между Москвой и Челябинском

Двухэтажные поезда начнут курсировать между Москвой и Челябинском, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Состав пассажирского поезда № 391/392 обновим — его вагоны заменим на двухэтажные. Это позволит предложить пассажирам больше мест в поездах между Центральной Россией и столицей Южного Урала, а также даст возможность снизить стоимость билетов», — сообщили в РЖД.

Вагоны оснащены кондиционерами, биотуалетами, сейфами, розетками для зарядки гаджетов и так далее.

Для детей в вагонах предусмотрено детское купе в ярком дизайне, а для маломобильных пассажиров — специализированные места с дополнительным оборудованием.

Из Челябинска в первый рейс в двухэтажном исполнении поезд отправится 13 декабря, а из Москвы — 15-го.