Двухэтажные поезда начнут курсировать между Москвой и Челябинском

«Состав пассажирского поезда № 391/392 обновим — его вагоны заменим на двухэтажные. Это позволит предложить пассажирам больше мест в поездах между Центральной Россией и столицей Южного Урала, а также даст возможность снизить стоимость билетов», — сообщили в РЖД.
Вагоны оснащены кондиционерами, биотуалетами, сейфами, розетками для зарядки гаджетов и так далее.
Для детей в вагонах предусмотрено детское купе в ярком дизайне, а для маломобильных пассажиров — специализированные места с дополнительным оборудованием.
Из Челябинска в первый рейс в двухэтажном исполнении поезд отправится 13 декабря, а из Москвы — 15-го.