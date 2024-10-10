Двухэтажные поезда начнут курсировать между Москвой и Челябинском

«Состав пассажирского поезда № 391/392 обновим — его вагоны заменим на двухэтажные. Это позволит предложить пассажирам больше мест в поездах между Центральной Россией и столицей Южного Урала, а также даст возможность снизить стоимость билетов», — сообщили в РЖД.