Комплекс по переработке кукурузного зерна в Азове запустят в конце 2026 года

По информации ИА «Интерфакс», стоимость проекта оценивается в 34,6 млрд руб., комплекс создаст 700 рабочих мест.
На первом этапе мощность перерабтки составит 1,25 тыс. т. в сутки с получением крахмала и крахмалосодержащих продуктов. Когда завод заработает на полную мощность (в 2028—2029 годах), он будет ежесуточно перерабатывать 3,5 тыс. т. сырья.
Согласно данным сервиса kartoteka.ru, компания «Амирост» зарегистрирована в Ростовской области в 2023 году, входит в структуру холдинга АО «Амирост Холдинг», учредителем которой является Олег Брюхановский.