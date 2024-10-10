Комплекс по переработке кукурузного зерна в Азове запустят в конце 2026 года

На первом этапе мощность перерабтки составит 1,25 тыс. т. в сутки с получением крахмала и крахмалосодержащих продуктов. Когда завод заработает на полную мощность (в 2028—2029 годах), он будет ежесуточно перерабатывать 3,5 тыс. т. сырья.