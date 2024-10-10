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Комплекс по переработке кукурузного зерна в Азове запустят в конце 2026 года

Первую очередь производственный комплекса по перерабоке кукурузного зерна в Азове компании «Амирост» планируется запустить в конце 2026 года. Об этом стало известно в ходе XXVI Российской агровыставки «Золотая осень-2024».

По информации ИА «Интерфакс», стоимость проекта оценивается в 34,6 млрд руб., комплекс создаст 700 рабочих мест.

На первом этапе мощность перерабтки составит 1,25 тыс. т. в сутки с получением крахмала и крахмалосодержащих продуктов. Когда завод заработает на полную мощность (в 2028—2029 годах), он будет ежесуточно перерабатывать 3,5 тыс. т. сырья.

Согласно данным сервиса kartoteka.ru, компания «Амирост» зарегистрирована в Ростовской области в 2023 году, входит в структуру холдинга АО «Амирост Холдинг», учредителем которой является Олег Брюхановский.