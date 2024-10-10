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Калининградская область и Газпром подписали соглашение о сотрудничестве до 2029 года

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал соглашение с Алексеем Миллером о сотрудничестве региона с Газпромом до 2029 года.

Источник: Янтарный край

Это произошло на полях Газового форума, проходящего в Санкт-Петербурге.

Соглашение включает конкретные задачи в интересах региона: газоснабжение, газификация, развитие рынка газомоторного топлива и инвестиционные проекты. В частности, планируется разработать программу по использованию сжиженного природного газа и переводу общественного транспорта на компримированный газ.

Продолжится развитие газомоторной отрасли, уже более 2,5 тысячи машин на дорогах Калининградской области, пообещал Беспрозванных, назвав в числе приоритетов реконструкцию ГРС «Светлогорск» и газификацию Балтийского округа.

«Это не просто договор, а ещё один шаг к долгосрочному ускоренному развитию нашей области и укреплению энергетической независимости», — сообщил губернатор Калининградской области.

Газпром