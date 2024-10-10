Цены на проезд в маршрутках Челябинска вырастут до 40 рублей

Но это не единственный перевозчик, решивший поднять цены. Уведомления о повышении стоимости проезда начинают поступать в Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и от других. В четверг, 10 октября, их прислали перевозчики, работающие на маршрутах № 66, 24, 17, 36, сообщает сайт 1obl со ссылкой на региональный Миндортранс.