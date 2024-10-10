Цены на проезд в маршрутках Челябинска вырастут до 40 рублей

Стоимость проезда повышают в некоторых маршрутных такси, работающих по нерегулируемому тарифу. Челябинцы уже заметили первые объявления о подорожании, появившиеся в салонах транспорта. Так, о росте цены до 40 рублей пассажиров предупреждают в маршрутке № 85. Пока что проезд стоит 33 рубля.
Но это не единственный перевозчик, решивший поднять цены. Уведомления о повышении стоимости проезда начинают поступать в Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и от других. В четверг, 10 октября, их прислали перевозчики, работающие на маршрутах № 66, 24, 17, 36, сообщает сайт 1obl со ссылкой на региональный Миндортранс.
Напомним, компании-перевозчики должны уведомлять ведомство о планируемом повышении цены на проезд за 30 дней до даты изменения тарифа.
Ранее стало известно, что с 15 октября в Челябинске заметно подорожает проезд в общественном транспорте. Изменения коснутся платы как наличными, так и банковской картой. Рассказываем, сколько жителям нужно будет платить за поездку на автобусе, трамвае, троллейбусе и маршрутке.