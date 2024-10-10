Узбекистан — гастрономический рай для туристов

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в ходе конференции в пресс-центре Sputnik Узбекистан поделился новыми трендами, многие из которых были представлены на выставке «HoReCa Expo Uzbekistan 2024» в ташкентском Узэкспоцентре.
Он также рассказал, что один из важных вопросов — это питание в отеле, особенно завтрак.
«Мы с вами видим колониальный, континентальный, американский, французский, английский завтрак. Я говорю, а где узбекский? Вот если ты покажешь (в отеле — ред.) на завтраке уже какие-то традиционные блюда, человек будет искать их, выйдя в город», — отметил Бухаров.
Говоря о совместных планах, он добавил, что Федерация рестораторов и отельеров России на днях подпишет соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией отельеров Узбекистана.
Начальник отдела маркетинговых исследований, продвижения национальных туристических продуктов Комитета по туризму РУз Азиз Мирджалилов отметил, что в республике ожидают около 10 млн туристов до конца года.
«Рассчитываем, что поток туристов из России и других стран будет увеличиваться. В прошлом году Узбекистан посетило 7 млн туристов, и мы ожидаем, что до конца этого года их число достигнет около 10 млн», — сказал представитель туристического ведомства.
По его мнению, значительным потенциалом для развития обладает гастрономический туризм.
«Мы привлекательная страна. Туристы нас называют гастрономическим раем. И вот эта гастрономия, она является объединяющим фактором между народами, между странами», — отметил Мирджалилов.
Сколько блюд насчитывает знаменитая на весь мир узбекская кухня? Существуют ли гастрономические туры выходного дня, в ходе которых гурманы могут не только посетить республику, отведать национальные блюда, но и научиться их готовить?
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.