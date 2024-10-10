Доллар стал дороже 3,3 рубля в Беларуси

При этом курсы остальных валют, наоборот, снизились. Курс евро потерял 2 копейки и упал до 3,62 белрубля, 100 российских рублей снижены на 1 копейку — до 3,42 белрубля, и 10 юаней стали легче в валютной корзине на 1 копейку — до 4,71 белрубля.