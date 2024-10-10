Черешневый сад за 100 млн рублей планируют создать в Ростовской области

В Ростовской области на инвестиции свыше 100 млн рублей планируют заложить сад черешни. Об этом стало известно в ходе деловых переговоров на агровыставке «Золотая осень-2024», сообщает пресс-служба донского минсельхозпрода.
О перспективах развития рассказали представители ООО «Агрофирма Донецкая Долина». Это предприятие за последние несколько лет стало лидером в регионе по производству саженцев.
Сейчас в питомнике выращиваются различные сорта яблони, черешни, вишни и сливы. К 2025 году собираются выращивать до 1,5 млн штук плодовых деревьев.
Добавим, также на выставке «Золотая осень-2024» подписали соглашение о строительстве энергоцентра для тепличного комплекса под Таганрогом.