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Черешневый сад за 100 млн рублей планируют создать в Ростовской области

В Ростовской области планируют заложить черешневый сад.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на инвестиции свыше 100 млн рублей планируют заложить сад черешни. Об этом стало известно в ходе деловых переговоров на агровыставке «Золотая осень-2024», сообщает пресс-служба донского минсельхозпрода.

О перспективах развития рассказали представители ООО «Агрофирма Донецкая Долина». Это предприятие за последние несколько лет стало лидером в регионе по производству саженцев.

Сейчас в питомнике выращиваются различные сорта яблони, черешни, вишни и сливы. К 2025 году собираются выращивать до 1,5 млн штук плодовых деревьев.

Добавим, также на выставке «Золотая осень-2024» подписали соглашение о строительстве энергоцентра для тепличного комплекса под Таганрогом.