В Пермском крае продолжается рост цен на бензин

Больше всего за прошлую неделю подорожал бензин марки АИ-98. Его средняя стоимость выросла на 5 копеек и достигла отметки 79,34 рубля. Цена за литр бензина АИ-92 на территории Прикамья поднялась на 2 копейки — до 53,52 рублей. Дизельное топливо стало дороже на 2 копейки — 67,35 рублей. Цена за литр бензина АИ-95 поднялась на 1 копейку и теперь составляет 58,14 рублей.