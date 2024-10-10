Международные наблюдатели признали референдум о строительстве АЭС в Казахстане состоявшимся

Больше года назад, 1 сентября 2023 года во время выступления с Посланием народу Казахстана президент страны Касым-Жомарт Токаев предложил вынести решение вопроса о строительстве АЭС в республике на общенациональный референдум. Президент отметил, что с учетом нарастания глобального энергодефицита страна остро нуждается в надежных и экологически чистых источниках энергии, поэтому необходимо обратить самое пристальное внимание на развитие атомной энергетики. «Этот вид генерации способен в значительной степени удовлетворить быстро растущие потребности нашей экономики, — отметил Токаев. — В настоящее время в 30 развитых и развивающихся государствах действуют около 200 АЭС. Мы должны думать о будущем, учитывая долгосрочные национальные интересы и специфику нашей страны».