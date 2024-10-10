Ростехнадзор проведет плановую проверку безопасности Ростовской АЭС

Эксперты Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) приступили к плановой комплексной проверке Ростовской атомной станции, в ходе которой будет проверено состояние ядерной и радиационной безопасности на всех 4 энергоблоках АЭС.
Также комиссия проверит выполнение условий действия лицензий выданных Ростехнадзором, актуальность Плана по защите персонала на случаи чрезвычайных ситуаций. Работа комиссии рассчитана на 10 дней.
Напомним, что комплексные проверки радиационной и ядерной безопасности специалистами Ростехнадзора проводятся на всех российских атомных станциях регулярно, с периодичностью один раз в четыре года.
Как отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников, основная задача этих проверок — повышение безопасности эксплуатации атомной станции и модернизация производственных процессов.
— Мы открыты к сотрудничеству, а результаты проверки будут использоваться для дальнейшего повышения уровня безопасности атомной станции, — подчеркнул Андрей Сальников.
Предусматривается, что после окончания проверки все ее результаты будут переданы руководству атомной станции и направлены в концерн «Росэнергоатом».