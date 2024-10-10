На Урале предлагаемые зарплаты превысили средние ожидания соискателей

В Свердловской области средняя предлагаемая заработная плата достигла 65 тысяч рублей. В то время как ожидания по оплате труда составляют 60 тысяч рублей. Об этом сообщает издание Тагил. Лайф со ссылкой на HeadHunter.
— Рост зарплат наблюдается уже несколько лет. Он является следствием усугубления ситуации с дефицитом людей, инфляцией, курсовой нестабильности и других факторов, — рассказала Наталья Данина, главный эксперт по рынку труда сервиса по поиску работы.
По стране средние зарплатные ожидания достигают 70 тысяч рублей. Ту же сумму составляет и предлагаемая оплата труда. Однако специалисты отмечают, что в Свердловской области ожидания остаются на переждем уровне. С начала 2024 года прирост составил больше пяти тысяч рублей.