На Урале предлагаемые зарплаты превысили средние ожидания соискателей

По стране средние зарплатные ожидания достигают 70 тысяч рублей. Ту же сумму составляет и предлагаемая оплата труда. Однако специалисты отмечают, что в Свердловской области ожидания остаются на переждем уровне. С начала 2024 года прирост составил больше пяти тысяч рублей.