Ранее в «Белтелекоме» сообщили о возможных перебоях с интернетом в Беларуси. Связано это с проведением технических работ. Проблемы могут возникать до 6:00 11 октября.
Кроме того, в ночь на 12 октября возможны перебои в обслуживании банковских карточек.
Перебои с интернетом могут повлиять на работу банкоматов: каких именно коснется?
Из-за перебоев с интернетом в стране могут возникнуть проблемы в работе банкоматов «Альфа Банка». Об этом рассказали в пресс-службе организации.
Ранее в «Белтелекоме» сообщили о возможных перебоях с интернетом в Беларуси. Связано это с проведением технических работ. Проблемы могут возникать до 6:00 11 октября.