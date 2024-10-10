Перебои с интернетом могут повлиять на работу банкоматов: каких именно коснется?

Ранее в «Белтелекоме» сообщили о возможных перебоях с интернетом в Беларуси. Связано это с проведением технических работ. Проблемы могут возникать до 6:00 11 октября.



Кроме того, в ночь на 12 октября возможны перебои в обслуживании банковских карточек.