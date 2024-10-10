Нацбанк не исключает снижения ставки рефинансирования в 2025 году

МИНСК, 10 окт — Sputnik. Ставка рефинансирования в 2025 году в среднем составит 9−9,3%, говорится в опубликованном документе Нацбанка об основных направлениях денежно-кредитной политики на следующий год.
Сейчас ставка равна 9,5%, в этом году она не менялась. Ее последовательно снижали в 2023 году с 11,5% до нынешней величины. То есть в предстоящем году уменьшение ставки, если и произойдет, то незначительное.
Также Нацбанк ожидает рост рублевых вкладов на 17−22%. В планах на 2024-й год говорилось, что увеличение может быть 20−24%.
Ожидается, что рублевая денежная масса тоже возрастет на 15−21%, а в целом широкая денежная масса — на 11−15%.
Банки продолжат выдавать кредиты на потребительские нужды, их общая сумма составит 14−15 миллиарда рублей. На 1 сентября нынешнего года эта сумма составляла более 8,7 миллиарда рублей.
Ранее эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) отмечали, что расширение кредитования продолжит быть фактором риска для усиления проинфляционного давления.
С другой стороны, в ЕАБР обратили внимание, что это будет сохранять высокий уровень спроса.