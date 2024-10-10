Экспорт оказался больше импорта по итогам первого полугодия

МИНСК, 10 окт — Sputnik. Внешнеторговый оборот товаров и услуг составил в январе-августе почти 64,7 миллиарда в долларовом эквиваленте, следует из обновленных данных Нацбанка.
Сальдо оказалось положительным (184 миллиона долларов) за счет экспорта услуг, который растет. Импорт услуг, наоборот, падает.
Поставки товаров за рубеж в долларовом измерении растут, но не так быстро, как закупки по импорту. Разница в пользу импорта здесь составила более двух миллиардов долларов.
Ранее первый вице-премьер Николай Снопков отмечал, что Беларусь закупает оборудование для новых производств и модернизации уже существующих. В том числе поэтому и выросла сумма импорта.
С другой стороны, сложилась хорошая динамика продаж на рынке РФ.