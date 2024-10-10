ФАС установила тарифы на электричество для Иркутской области на 2025 год

Больше всего за свет платят в Чукотском автономном округе. Там киловатт-час выходит в 11,36 рубля. При этом в более 70 регионах страны применяют тарифы по принципу день-ночь. Исходя из прогноза экспертов, плата за коммунальные услуги вырастет в 2025 году почти на 12%. В этот список войдет и электроэнергия.