ФАС установила тарифы на электричество для Иркутской области на 2025 год

Федеральная антимонопольная служба обновила стоимость электроэнергии для Иркутской области на следующий год. Как сообщает «Байкал24» со ссылкой на пресс-службу ведомства, с 1 июля 2025 года киловатт-час обойдется в 1,77 рубля.
— Отмечается, что Иркутская область входит в число регионов, где самая дешевая стоимость за электричество. К этому числу относятся ЛНР — 1,46 рубля, и ДНР — 1,49 рубля за киловатт-час, — пишет информационное агентство.
Больше всего за свет платят в Чукотском автономном округе. Там киловатт-час выходит в 11,36 рубля. При этом в более 70 регионах страны применяют тарифы по принципу день-ночь. Исходя из прогноза экспертов, плата за коммунальные услуги вырастет в 2025 году почти на 12%. В этот список войдет и электроэнергия.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске в ноябре пройдет молодежный областной форум.