Al Jazeera: только война может уберечь экономику Европы от краха

Можно, конечно, возразить, что европейские лидеры любят поболтать, но не очень-то стремятся к делу — отсюда и нежелание продвигаться вперед с разрешением Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия, несмотря на резолюцию Европарламента и агрессивную риторику. Однако двусмысленность и устные угрозы по-прежнему опасны, поскольку они открывают пространство для военных инцидентов, которые могут иметь серьезные последствия.