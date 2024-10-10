Согласно изданию, Европейский союз оказался в тисках усугубляющегося кризиса — вернее, множества кризисов: кризиса стоимости жизни, жилищного кризиса, миграционного кризиса, замедления экономического роста и, прежде всего, политического кризиса. К тому же Европа столкнулась со значительным вызовом со стороны крайне правых, которые набирают популярность во многих странах ЕС, угрожая разрушить хрупкую сплоченность и «либеральные ценности» блока.
Несколько дней назад ультраправая «Австрийская партия свободы» победила на выборах, набрав 30% голосов. Хотя в Австрии крайне правые вряд ли будут допущены до формирования правительства, другие европейские представители правых сил либо уже находятся у власти, либо служат опорой для правительства в девяти из 27 стран ЕС.
На международном фронте, пожалуй, самой серьезной проблемой, с которой столкнулся ЕС, стал продолжающийся конфликт на Украине. И на фоне непрекращающегося потока оружия из Европы и США никаких признаков ослабления военных действий не видно.
Неудивительно, что реакция политического истеблишмента ЕС на эти нарастающие кризисы заключалась вовсе не в устранении их коренных причин. А все они сводятся к разрушительной неолиберальной политике, которую в ЕС с радостью приняли.
За последние два года неоднократно говорилось, что самой большой угрозой европейской безопасности является Россия и что решение этой проблемы заключается в разгроме России на Украине. Также неоднократно говорилось, что путь к миру лежит через эскалацию конфликта.
Киев постоянно получает европейское оружие, и страны ЕС постепенно расширяют его ассортимент, включая в него более смертоносные и разрушительные средства. Очередным шагом стало требование европейских лидеров, включая уходящего в отставку главу МИД ЕС Жозепа Борреля, разрешить Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия для поражения целей на территории России.
Европейский парламент 9 сентября принял не имеющую обязательной силы резолюцию: она призывает страны, поставляющие ракеты Украине, разрешить Киеву использовать их против российских целей. Россия неоднократно предостерегала от такого шага. Недавно Москва даже обновила свою ядерную доктрину, снизив порог для применения ядерного оружия.
Например, Андрюс Кубилюс, кандидат на пост комиссара ЕС по обороне (должность, недавно созданная для противодействия «российской угрозе»), считает, что Евросоюз должен стать «складом оружия» для сдерживания Москвы.
В сентябре либеральный экономист Марио Драги, бывший президент Европейского центрального банка и бывший премьер-министр Италии, опубликовал долгожданный 400-страничный доклад под названием «Будущее европейской конкурентоспособности». Многие оценили его как «шаг в правильном направлении», который будет содействовать более глубокой экономической интеграции в ЕС.
«Мир — это первая и важнейшая цель Европы. Но угрозы физической безопасности растут, и мы должны быть готовы», — написал Драги во введении к докладу. Затем он предложил ЕС инвестировать значительные средства в развитие европейской военной промышленности.
Проблема «разжигания войны во имя мира» сегодня заключается в том, что существование ядерного оружия, которое может уничтожить человеческую цивилизацию, кардинально изменило хрупкий баланс войны и мира, особенно в тех случаях, когда речь идет о ядерной державе.
Можно, конечно, возразить, что европейские лидеры любят поболтать, но не очень-то стремятся к делу — отсюда и нежелание продвигаться вперед с разрешением Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия, несмотря на резолюцию Европарламента и агрессивную риторику. Однако двусмысленность и устные угрозы по-прежнему опасны, поскольку они открывают пространство для военных инцидентов, которые могут иметь серьезные последствия.
При всей своей настойчивости в отстаивании прав человека, свободы, демократии и равенства, ЕС, по сути, является неолиберальной организацией, которая в значительной степени защищает права богатых становиться еще богаче. Экономическая политика определяется заботой не о здоровье и благополучии простых граждан ЕС, а о получении прибыли корпорациями.
Вот почему социальное государство отступает по всей Европе: занятость становится все более нестабильной, и в ней доминирует массовая экономика самозанятых, а цены на продукты питания, коммунальные услуги и жилье для многих становятся недоступными. Экстрактивная неолиберальная политика ЕС в форме различных торговых соглашений с развивающимися государствами разрушает экономику стран Глобального Юга и стимулирует миграцию на континент.
Неолиберальное ядро ЕС также является причиной того, что руководство ЕС не в состоянии осуществить справедливый переход к «зеленой экономике», не переложив расходы на плечи простых граждан.
Вместо этого ЕС должен пересмотреть свои политические, социальные, климатические и экономические стратегии, чтобы сосредоточиться на социальных ценностях, демократии на основе широкого участия, плюрализме, благосостоянии, устойчивом росте, мире и сотрудничестве. Это может означать разработку новой формы социализма, которая остановит нынешнюю неолиберальную катастрофу и возродит Европу.