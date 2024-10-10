Нацбанк прогнозирует снижение ставки рефинансирования в 2025 году

В утвержденных Нацбанком основных направлениях денежно-кредитной политики Беларуси на 2025 год прогнозируется поступательное снижение процентных ставок при отсутствии рисков для макроэкономической стабильности. Так, например, ставка рефинансирования Нацбанка, а она влияет в том числе и на уже взятые кредиты, сложится на уровне 9−9,3% годовых в среднем за год (по состоянию на 1 января 2024 года — 9,5%).
Кроме того, прирост рублевой денежной базы составит 10−13%. А банковские вклады физлиц в белорусских рублях на срок один год и более в 2025 году увеличатся на 17−22%, и их доля на конец 2025 года составит не менее 84%.
Мы писали, что сумма подоходного налога будет уменьшена в Беларуси в 2025 — вот кого коснется (здесь все подробности). А 10 октября доллар стал дороже 3,3 рубля в Беларуси (подробнее здесь).