Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Облминсельхоз заявил о заметном снижении цен на яйца от местных производителей

По сравнению с началом года цена на яйца от «Птицефабрики Гурьевской» уменьшилась на 28%.

Источник: РИА "Новости"

Калининградские производители продолжают удерживать цены на яйцо, установленные с мая 2024 года. Об этом заявили в региональном минсельхозе.

«По сравнению с началом года цена на яйца от местного производителя, “Птицефабрики Гурьевской”, уменьшилась на 28%. В торговых сетях цена за десяток нефасованного яйца 1 категории сегодня варьируется от 95 до 109.9 рублей. При этом с мая до середины сентября она не превышала 99.9 рублей. Для сравнения на остальной территории Российской Федерации средние цены на эту категорию яиц в розницу ни разу в течение года не упали менее показателя в 104 рубля», — отметили в министерстве.

Также в сообщении уточняется, что с июня этого года калининградское яйцо не поставляется в другие регионы, что связано с увеличением спроса на местном рынке.