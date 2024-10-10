Белорусские активы Unilever перешли российской группе компаний «Арнест»

Нидерландско-британская компания Unilever, один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов, товаров бытовой химии, парфюмерии продала свой бизнес в России и Беларуси. Пробрела его группа компаний «Арнест», российский производитель косметической продукции и товаров бытовой химии, говорится на сайте группы компаний.
Предмет сделки — активы компании, в том числе и четыре завода в российских городах.
Выбор группы «Арнест», как покупателя российских и белорусских активов компании, не случаен. «Арнест» более 17 лет выпускал для компании Unilever косметическую продукцию и товары бытовой химии как для внутреннего рынка, так и на экспорт.
Бренды Unilever широко известны покупателям. Это и чай Lipton, и средства Domestos, и мыло Dove, и дезодоранты Rexona и многое другое. При чем все бренды в последнее время были переведены на кириллицу.
В Беларуси корпорация Unilever несколько лет владела гомельской фабрикой мороженого. Торговлю брендами Unilever в Беларуси с 2008 года курировал белорусский офис, который находился в управлении российского филиала компании.
Ранее группа «Арнест» приобрела находившиеся в России предприятия таких компаний как Oriflame, Ball Corporation, Heineken.
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