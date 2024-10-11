Курорт будущего «Новая Анапа» начнет принимать отдыхающих в 2030 году

Совет директоров Туризм.РФ одобрил мастер-план мегакурорта «Новая Анапа». Документ был разработан госкорпорацией совместно с администрацией Краснодарского края. В Координационную комиссию вошли российские эксперты по направлениям градостроительства, ведущие архитекторы, экологи и представители органов исполнительной власти.
«Согласно мастер-плану, первая очередь строительства “Новой Анапы” завершится через шесть лет — на территории курорта заработает несколько гостиниц и других туробъектов. Инфраструктура будет вводиться поэтапно, до 2034 года», — сообщили в пресс-службе ГК Туризм.РФ.
«Новую Анапу» планируют расположить в 25 км к западу от Анапы, рядом со станицей Благовещенской. Согласно проекту на песчаной косе между Черным морем и мелководными Кизилташским и Витязевским лиманами появятся гостиницы, аквакомплекс, парк аттракционов, оздоровительный и бальнеологические центры, школы водных и ветровых видов спорта, а также конгрессно-выставочный центр и фиджитал-центр. Будут обустроены многоуровневая набережная, большое количество рекреационных зон, скверы и парки.
«Новая Анапа» — крупнейший пляжный семейный курорт, создаваемый в новейшей истории России. Всероссийский пляжный семейный курорт «Новая Анапа» — главный всесезонный семейный курорт юга России", — считают в госкорпорации.
Для инвесторов, желающих вложить средства в создание мегакурорта, сформировано 100 инвестиционных лотов. Это 69 коллективных средства размещения и 31 лот относится к туристической и сервисной инфраструктуре. Общий объем инвестиций составит 457,9 млрд руб.