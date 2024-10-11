Курорт будущего «Новая Анапа» начнет принимать отдыхающих в 2030 году

«Новую Анапу» планируют расположить в 25 км к западу от Анапы, рядом со станицей Благовещенской. Согласно проекту на песчаной косе между Черным морем и мелководными Кизилташским и Витязевским лиманами появятся гостиницы, аквакомплекс, парк аттракционов, оздоровительный и бальнеологические центры, школы водных и ветровых видов спорта, а также конгрессно-выставочный центр и фиджитал-центр. Будут обустроены многоуровневая набережная, большое количество рекреационных зон, скверы и парки.