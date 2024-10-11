Нацбанк Беларуси повысил курс доллара и курс евро на 11 октября перед выходными

Национальный банк определил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 11 октября 2024 года, пятницу. В итоге курс доллара и курс евро выросли, а курс российского рубля уменьшился перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на пятницу, 11 октября, Нацбанк утвердил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,3011 белорусского рубля, 1 евро — 3,6095 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4205 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, определенными на четверг, 10 октября, курс доллара и курс евро увеличены, а курс российского рубля, напротив, снизился.
В денежном выражении валютные значения на 11 октября, пятницу, скорректированы на следующие суммы: курс 1 доллара США прибавил 0,0102 белрубля, 1 евро повышен на 0,0007 белрубля, а 100 российских рублей потеряли 0,0140 белрубля.
Тем временем доллар стал дороже 3,3 рубля в Беларуси.