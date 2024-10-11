ЦБ РФ снял ограничения на полную стоимость кредита по ипотеке

Совет директоров Центрального банка РФ принял решение отменить ограничения на полную стоимость кредита (ПСК) для ипотеки, касающейся покупки жилья или земельных участков. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Такая мера принята для того, чтобы банки могли адаптировать ипотечные ставки в соответствии с последними изменениями на рынке. Нововведение позволит банковским учреждениям отражать актуальные изменения, включая изменения ключевой ставки, в своих кредитных предложениях.
В Банке России полагают, что отмена ограничения на ПСК сохранит возможности для получения ипотечных займов даже при высоких процентных ставках, исключая при этом необоснованное удорожание жилья.
Ранее сообщалось, что большинство россиян хотели бы улучшить свои жизненные условия, но покупка нового жилья остается для них пока недостижимой роскошью. Так, порядка 15% людей арендуют жилье, а не покупают его, в основном, из-за недостаточно высоких доходов.