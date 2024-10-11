ЦБ РФ снял ограничения на полную стоимость кредита по ипотеке

Ранее сообщалось, что большинство россиян хотели бы улучшить свои жизненные условия, но покупка нового жилья остается для них пока недостижимой роскошью. Так, порядка 15% людей арендуют жилье, а не покупают его, в основном, из-за недостаточно высоких доходов.