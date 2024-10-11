Экономист Балынин: рост ряда соцпособий в 2025 году достигнет 16,6%

Минимальные пособия по беременности и родам также увеличатся на 16,6%. В случае одноплодной беременности оплачивается 140 дней, одноплодной с осложнениями — 156 дней, многоплодной — 194 дня. В связи с этим сумма минимального пособия по беременности и родам при одноплодной беременности составит 103 285 рублей (в 2024 году — 88 565,40 рубля), при одноплодной беременности с осложнениями — 115 089 рублей (в 2024 году — 98 687,16 рубля), при многоплодной беременности — 143 123,50 рубля (в 2024 году — 122 726,34 рубля).