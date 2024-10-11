Экономист Балынин: рост ряда соцпособий в 2025 году достигнет 16,6%

С 1 января 2025 года МРОТ увеличится до 22 440 рублей, что приведет к росту социальных пособий. О том, как изменится размер выплат, aif.ru рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Минимальный размер дневного пособия по временной нетрудоспособности вырастет в зависимости от числа дней в месяце. Если в месяце 30 дней, то минимальный размер дневного пособия составит 748 рублей, если 31 — 737,75 рубля. В феврале 2025 года размер пособия составит 801,43 рубля.
Минимальные пособия по беременности и родам также увеличатся на 16,6%. В случае одноплодной беременности оплачивается 140 дней, одноплодной с осложнениями — 156 дней, многоплодной — 194 дня. В связи с этим сумма минимального пособия по беременности и родам при одноплодной беременности составит 103 285 рублей (в 2024 году — 88 565,40 рубля), при одноплодной беременности с осложнениями — 115 089 рублей (в 2024 году — 98 687,16 рубля), при многоплодной беременности — 143 123,50 рубля (в 2024 году — 122 726,34 рубля).
В то же время минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года.
с 1 февраля 2025 года достигнет 9 900,83 рубля. Рост составит около 700 рублей. В 2024 году размер этого пособия составляет 9 227,24 рубля.
Ранее Балынин рассказал, когда полагается больничное пособие.