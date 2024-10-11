Минск ввел лицензирование вывоза белокочанной капусты, яблок и лука

Правительство Белоруссии приняло решение о введении лицензий на экспорт белокочанной капусты, яблок и репчатого лука. Об этом рассказали представители Совета министров страны.
Постановление было утверждено премьер-министром Романом Головченко. Теперь экспорт указанных видов сельскохозяйственной продукции, независимо от места их происхождения, возможен исключительно при наличии разового разрешения. Такие лицензии будет оформлять министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с областными исполнительными комитетами и Минским городским исполнительным комитетом.
Представители уполномоченных органов примут решение о выдаче лицензии, опираясь на информацию о доступных запасах и национальных потребностях. Данные ограничения будут действительны в течение трех месяцев.
«Документ подписан в целях обеспечения внутреннего рынка сельскохозяйственной продукцией в межсезонный период в полном объеме», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что дистрибьюторы России увеличили закупки вина из Белоруссии, в частности, речь идет о продукции Минского завода (МЗВВ). При этом многие названия марок совпадают или схожи с европейскими брендами.