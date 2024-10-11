Fitch: застрахованный ущерб в США превысит $100 млрд из-за «Милтона»

По оценкам международного агентства Fitch Ratings, убытки, которые ураган «Милтон» нанёс штату Флорида, приведут к тому, что общая сумма страховых выплат в США за этот год превысит отметку в 100 миллиардов долларов. Такой прогноз был обнародован в четверг.
Согласно заявлению агентства, 2024 год станет пятым годом подряд, когда наблюдается подобное превышение. Непосредственные страховые потери от «Милтона» оцениваются в диапазоне от 30 до 50 миллиардов долларов.
Агентство отмечает, что столь значительная сумма выплат ограничит все возможные попытки уменьшения размера ставок страхования в следующем году.
Ранее стало известно, что ураган «Милтон» в американском штате Флорида привел к гибели не менее чем 12 человек. Один человек погиб в результате падения дерева на машину.