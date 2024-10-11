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Дома, земля и даже фальшфасад: ведется продажа краевого имущества

Выручка составит 180 млн рублей.

Источник: Primgazeta.ru

Скорректирована Программа приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Ознакомиться с Законом Приморского края № 628-КЗ от 01.10.2024 можно в «Примрской газете» № 76 (2218) на странице.

Согласно изменениям, планируется приватизировать лотами один объект незавершенного строительства с одновременным отчуждением земельного участка под ним, тридцать зданий с одновременным отчуждением земельных участков под ними, три здания без отчуждения земельных участков, девятнадцать нежилых помещений в семнадцати зданиях, два объекта водного транспорта, два фальшфасада на объектах культурного наследия регионального назначения «Клуб “Лотос” и “Здание библиотеки им. Гоголя — первой на Дальнем Востоке публичной библиотеки” путем их продажи на аукционе и на конкурсе. Ранее планировалось приватизировать один фальшфасад на объекте “Клуб “Лотос”.

Исходя из состава планируемого к приватизации имущества Приморского края, прогнозируется получение доходов в размере не менее 183 033 217 рублей 98 копеек в 2024 году.