Дома, земля и даже фальшфасад: ведется продажа краевого имущества

Согласно изменениям, планируется приватизировать лотами один объект незавершенного строительства с одновременным отчуждением земельного участка под ним, тридцать зданий с одновременным отчуждением земельных участков под ними, три здания без отчуждения земельных участков, девятнадцать нежилых помещений в семнадцати зданиях, два объекта водного транспорта, два фальшфасада на объектах культурного наследия регионального назначения «Клуб “Лотос” и “Здание библиотеки им. Гоголя — первой на Дальнем Востоке публичной библиотеки” путем их продажи на аукционе и на конкурсе. Ранее планировалось приватизировать один фальшфасад на объекте “Клуб “Лотос”.



Исходя из состава планируемого к приватизации имущества Приморского края, прогнозируется получение доходов в размере не менее 183 033 217 рублей 98 копеек в 2024 году.