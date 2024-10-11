Эксперты оценили вероятность появления в Новосибирске сливочного масла из Ирана

В Россию начали поставлять сливочное масло из Ирана. В скором времени ожидаются поставки из Индии. Россельхознадзор выдал соответствующие разрешения двум иностранным компаниям в сентябре текущего года. На федеральном уровне звучат заявления, что индийский и иранский импорт должен сдержать рост цен на сливочное масло. Для Сибири, которая традиционно входит в число территорий, где делается лучшее сливочное масло, и для сибирского потребителя, привыкшего к местному продукту, эти новости звучат, мягко говоря, неожиданно.
BFM-Новосибирск спросил участников рынка, могут ли региональные производители нарастить объемы выпуска своей продукции или без экзотического масла Сибири не обойтись.
«Сейчас и из Ирана, и из Индии заявляются поставщики, которые готовы продавать России сливочное масло. Конечно, эта продукция неизбежно будет на полках и в Сибири, потому что торговые сети будут продавать ее на всю страну. Вероятность этого очень большая, — сообщил BFM-Новосибирск председатель правления “Союзмолоко. Сибирь”, член правления Национального союза производителей молока “Союзмолоко”, генеральный директор холдинга “МолСиб” Игорь Елисеенко. — Конечно, более правильным вариантом представляется сохранение и развитие своего производства. Мы выступаем за собственную переработку на территории Новосибирской области. Продукция наших предприятий очень качественная, она соответствует высочайшим мировым требованиям. И нужно делать так, чтобы наш потребитель питался местными качественными продуктами, а не ждал непонятные продукты из других стран».
"В настоящее время на рынке сырого молока в России наблюдается повышенный спрос, так как растет потребность в сырье у переработчиков. При этом темпы прироста производства снижаются, в первую очередь у малых и средних сельхозпредприятий. Высокая ключевая ставка снижает доступность заемного финансирования, поэтому у небольших производителей практически нет возможности инвестировать в строительство новых комплексов или в модернизацию ферм для повышения производительности. Сбалансировать рынок возможно за счет строительства новых современных животноводческих комплексов и реконструкции имеющихся с целью увеличения производства сырого молока. Его последующая переработка в продукцию с высоким содержанием белка, например, сухое обезжиренное молоко, позволит нарастить экспорт, при этом сливочное масло как сопутствующий продукт позволит увеличить предложение на внутреннем рынке. Таким образом, доходность перерабатывающих предприятий будет уравновешена.
У нашей компании есть большой опыт и наработанная экспертиза в строительстве современных типовых животноводческих комплексов, которые в течение нескольких лет выходят на полную проектную мощность и могут внести значительный вклад в увеличение производства сырого молока в стране. Однако такие инвестиционные проекты долго окупаются, по сравнению с проектами по мясному животноводству и птицеводству. Поэтому компаниям молочной отрасли особенно необходима государственная поддержка, в частности льготное кредитование и частичное субсидирование капитальных затрат на строительство и модернизацию, направленную на расширение мощностей молочных комплексов«, — сообщили BFM-Новосибирск в ГК “Эконива”.
«Мы не сокращаем ни поголовье, ни объем выпускаемой продукции, — сказал в беседе с BFM-Новосибирск председатель ЗАО Племзавод “Ирмень” Олег Бугаков. — Э В принципе, по молочке по итогам года мы добавим, наверное, 9−10 тонн, по сравнению с прошлым годом. И поголовье тоже увеличиваем. Продуктивность дойного стада — тоже рост. То есть мы нигде не минусуем, несмотря на то, что у нас не хватает сотрудников, порядка 50−60 человек. Мы не увеличиваем производство сливочного масла сейчас, потому есть рост спроса на сырое молоко. Продаем молоко. Это выгоднее. Но нельзя сказать, что мы перестали масло делать. Держим на определенном уровне. Сейчас у нас остатки сливочного масла составляют примерно 1,5 тонны. Что касается серьезного увеличения производства этого продукта в масштабах региона, то здесь не может быть быстрых решений. Настоящее сливочное масло нельзя сделать из ничего. Нужно молоко, нужны коровы. А коров у нас убирают. Молочное производство — самая сложная отрасль животноводства. Чтобы корова начала доиться, надо два года. Сейчас идет сокращение стада. По щелчку стадо не восстановится, нужен не один год. И нужны инвестиции в переработку».
Напомним, в Маслянинском районе Новосибирской области «Эконива» реализует крупнейший инвестиционный проект по строительству сыродельного завода. Его ввода в эксплуатацию ждут практически все местные производители молока. Запуск предприятия позволит существенно нарастить объемы переработки сырого молока в Новосибирской области, которое сегодня большей частью вывозится на молочные заводы в соседние регионы. Мощности нового предприятия позволят перерабатывать 1150 т сырого молока в сутки и производить высококачественные молочные продукты с высокой добавленной стоимостью. Здесь планируется выпускать цельномолочную продукцию, в том числе сливочное масло, а также порядка 35 200 т полутвердых и твердых сыров в год. Кроме того, проект предусматривает строительство площадки по производству сухой подсырной сыворотки степенью деминерализации 90%, так называемой «Деми-90», мощностью до 15 840 т в год. Эксперты подчеркивают, что проект не имеет аналогов на российском рынке по масштабу и значимости. Сроки запуска этого завода несколько раз переносили из-за экономических причин. По данным на сегодняшний день, завод планируют достроить к 2025 году.
Ранее BFM-Новосибирск подробно рассказывал о причинах дефицита российского сливочного масла и роста цен на него.