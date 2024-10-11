Эксперты оценили вероятность появления в Новосибирске сливочного масла из Ирана

«Мы не сокращаем ни поголовье, ни объем выпускаемой продукции, — сказал в беседе с BFM-Новосибирск председатель ЗАО Племзавод “Ирмень” Олег Бугаков. — Э В принципе, по молочке по итогам года мы добавим, наверное, 9−10 тонн, по сравнению с прошлым годом. И поголовье тоже увеличиваем. Продуктивность дойного стада — тоже рост. То есть мы нигде не минусуем, несмотря на то, что у нас не хватает сотрудников, порядка 50−60 человек. Мы не увеличиваем производство сливочного масла сейчас, потому есть рост спроса на сырое молоко. Продаем молоко. Это выгоднее. Но нельзя сказать, что мы перестали масло делать. Держим на определенном уровне. Сейчас у нас остатки сливочного масла составляют примерно 1,5 тонны. Что касается серьезного увеличения производства этого продукта в масштабах региона, то здесь не может быть быстрых решений. Настоящее сливочное масло нельзя сделать из ничего. Нужно молоко, нужны коровы. А коров у нас убирают. Молочное производство — самая сложная отрасль животноводства. Чтобы корова начала доиться, надо два года. Сейчас идет сокращение стада. По щелчку стадо не восстановится, нужен не один год. И нужны инвестиции в переработку».