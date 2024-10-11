Больше 5 миллиардов выделят на инфраструктуру «ДВ-квартала» в Хабаровске

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики выделит деньги на создание инфраструктуры первого этапа программы «Дальневосточный квартал» в Хабаровске. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», всего в план развития центра экономического роста включено пять мероприятий с предварительной стоимостью 5,5 миллиарда рублей. К работам планируют приступить уже в 2025 году.
По информации пресс-службы Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики, эти федеральные средства пойдут на организацию дорожной сети в районе аэродрома ДОСААФ протяженностью 5,15 километра и водопроводной линии вдоль проспекта 60-летия Октября и в районе улицы Жуковского в 6 километров, на технологическое присоединение к системе электроснабжения, строительство перемычки «Авангард» в 3,5 километра, реконструкцию участка ТМ-11 и ПНС-922 «Горьковская» мощностью 90,0 Гкал/час, а также вынос коллектора речки Чёрная длиной в 1,2 километра.
— В июле 2024 года правительством Хабаровского края было предложено рассмотреть вопрос обеспечения финансированием объектов инфраструктуры двух этапов программы «Дальневосточный квартал». Наше предложение было рассмотрено, мы получили положительное решение. Средства на строительство инфраструктуры будут выделены. Работа начнется в 2025 году, — рассказал исполняющий обязанности первого заместителя министра строительства Хабаровского края Темирлан Магомаев. Напомним, что в сентябре текущего года Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики объявила о начале приёма заявок для конкурса, который определит инвестора на второй этап комплексного строительства по программе «Дальневосточный квартал» в Хабаровске. Победитель получит налоговые льготы и преференции благодаря получению статуса резидента ТОР. Победителя объявят в ноябре 2024 года.
Под комплексную жилую застройку выделены более 83 гектаров в Железнодорожном районе Хабаровска (бывший аэродром ДОСААФ). До 2036 года строители возведут не менее 388 тысяч квадратных метров жилья, из них не менее 50 тысяч власти выкупят под социальные нужды. В новом микрорайоне детские сады и школу построит правительство Хабаровского края с привлечением средств федерального бюджета. Ввод в эксплуатацию первой очереди строительства в объеме не менее 50 тысяч квадратных метров запланирован на конец 2026 года.