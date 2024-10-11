Больше 5 миллиардов выделят на инфраструктуру «ДВ-квартала» в Хабаровске

­— В июле 2024 года правительством Хабаровского края было предложено рассмотреть вопрос обеспечения финансированием объектов инфраструктуры двух этапов программы «Дальневосточный квартал». Наше предложение было рассмотрено, мы получили положительное решение. Средства на строительство инфраструктуры будут выделены. Работа начнется в 2025 году, — рассказал исполняющий обязанности первого заместителя министра строительства Хабаровского края Темирлан Магомаев. Напомним, что в сентябре текущего года Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики объявила о начале приёма заявок для конкурса, который определит инвестора на второй этап комплексного строительства по программе «Дальневосточный квартал» в Хабаровске. Победитель получит налоговые льготы и преференции благодаря получению статуса резидента ТОР. Победителя объявят в ноябре 2024 года.