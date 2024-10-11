ТОР «Хабаровск» создаст 3700 рабочих мест и привлечет 188,5 млрд рублей

Правительство Российской Федерации одобрило расширение границ территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» для реализации крупного транспортно-логистического инвестпроекта, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Этот проект предполагает перевозку сырья с крупнейшего в стране месторождения коксующегося угля в Якутии к строящемуся порту на севере Хабаровского края. В ближайшее время планируется заключение соглашения между АО КРДВ и потенциальным инвестором, что станет важным шагом в реализации данного масштабного проекта.
Реализация данного проекта, по информации министерства экономического развития края, позволит создать на различных этапах около 3700 рабочих мест и привлечет порядка 188,5 миллиардов рублей частных инвестиций. В рамках ТОР планируется создание 445 новых рабочих мест и инвестиций в размере 37,2 миллиарда рублей. Ожидается, что проект будет реализован в период с 2024 по 2025 год.
Ключевым элементом проекта станет строительство Тихоокеанской железной дороги — крупнейшей частной железнодорожной магистрали в стране протяженностью свыше 500 километров. Планируется, что провозная способность ТЖД составит 30 миллионов тонн угля в год с перспективой увеличения до 50 миллионов тонн в год. Этот проект не только обеспечит эффективную логистику, но и значительно повысит экономическую активность региона, создавая новые рабочие места и привлекая инвесторов.
Таким образом, расширение ТОР «Хабаровск» и реализация транспортно-логистического проекта по перевозке угля открывают новые горизонты для развития региона, способствуя укреплению его экономического потенциала.