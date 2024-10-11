ТОР «Хабаровск» создаст 3700 рабочих мест и привлечет 188,5 млрд рублей

Ключевым элементом проекта станет строительство Тихоокеанской железной дороги — крупнейшей частной железнодорожной магистрали в стране протяженностью свыше 500 километров. Планируется, что провозная способность ТЖД составит 30 миллионов тонн угля в год с перспективой увеличения до 50 миллионов тонн в год. Этот проект не только обеспечит эффективную логистику, но и значительно повысит экономическую активность региона, создавая новые рабочие места и привлекая инвесторов.