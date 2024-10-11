Харрисбург
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Электронный город» Новосибирска 6-й день борется с DDoS-атакой

Внутренние системы «Электронного города» 6 октября подверглись самой масштабной DDoS-атаке за всю историю компании.

DDoS-атака — это способ заблокировать работу сайта путем подачи большого количества запросов, превышающих пропускную способность сети.

Пользователи не могли воспользоваться не только интернетом, не работал даже домофон и call-центр. Специалисты компании ведут работы по восстановлению системы, у же на следующий день восстановили работу телефонии, цифрового ТВ, сайт и личный кабинет в мобильном приложении, стала доступна оплата услуг.

Однако на сервисы продолжается хакерская атака. Интернет обещали восстановить 10 октября к 17:00. В этот день в официальной группе ВКонтакте сообщили о новой волне DDoS-атаки. Пока что свежих подробностей нет, о ситуации оперативно писали сами пользователи услуг в комментариях, однако их отключили.

«Электронный город» сделает перерасчет новосибирцам после DDoS-атаки. Читайте в материале МК в Новосибирске.

связь