«Электронный город» Новосибирска 6-й день борется с DDoS-атакой

DDoS-атака — это способ заблокировать работу сайта путем подачи большого количества запросов, превышающих пропускную способность сети.
Пользователи не могли воспользоваться не только интернетом, не работал даже домофон и call-центр. Специалисты компании ведут работы по восстановлению системы, у же на следующий день восстановили работу телефонии, цифрового ТВ, сайт и личный кабинет в мобильном приложении, стала доступна оплата услуг.
Однако на сервисы продолжается хакерская атака. Интернет обещали восстановить 10 октября к 17:00. В этот день в официальной группе ВКонтакте сообщили о новой волне DDoS-атаки. Пока что свежих подробностей нет, о ситуации оперативно писали сами пользователи услуг в комментариях, однако их отключили.
«Электронный город» сделает перерасчет новосибирцам после DDoS-атаки. Читайте в материале МК в Новосибирске.