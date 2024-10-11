«Электронный город» Новосибирска 6-й день борется с DDoS-атакой

Однако на сервисы продолжается хакерская атака. Интернет обещали восстановить 10 октября к 17:00. В этот день в официальной группе ВКонтакте сообщили о новой волне DDoS-атаки. Пока что свежих подробностей нет, о ситуации оперативно писали сами пользователи услуг в комментариях, однако их отключили.