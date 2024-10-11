Bloomberg: цена страховки идущих на Украину судов выросла на треть

Ставки на страхование судов, курсирующих в сторону Украины, существенно подскочили за прошедшую неделю. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Всего цена страховки выросла на 33%. Причиной стали участившиеся атаки на украинские порты.
«Страховое покрытие теперь превысило один процент от стоимости судна. Это превышает показатели прошлой недели, когда оно составляло примерно 0,75 процента», — указано в материале.
В итоге для судна стоимостью 50 миллионов долларов изменения выливаются в дополнительные 125 тысяч долларов за одну поездку. Теперь судовладельцы все чаще выбирают отдельное страхование для грузов вместо стандартной защиты самих кораблей.
Ранее сообщалось, что в результате удара по контейнеровозу в порту Одессы вспыхнуло сильное пламя, высота которого достигала более 30 метров. Под удар также попали иностранные наемники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ.