В полтора раза может подорожать газ для некоторых казахстанцев

«Предлагаются два вида тарифов. Первый — в рамках лимитированного объема потребления газа для коммунально-бытовых нужд. Второй — при потреблении свыше установленных норм, в таком случае будет применяться повышающий коэффициент — 1,3 (или 1,5). Таким образом, первый тариф останется для среднестатистических потребителей стабильно невысоким. В этой связи также вносятся изменения в систему утверждения тарифов. Коэффициент за повышение утвержденных норм будет утверждать Министерство энергетики. Такая система уже успешно применяется для электроэнергии».