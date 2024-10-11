Что поможет остановить рост цен на рыбу в Крыму — мнение

Что и сколько ловят рыбаки Крыма и Севастополя
По словам Сивочуба, рыбаки Крыма и Севастополя добывают в Черном и Азовском морях два массовых вида рыб — кильку и хамсу. Это так называемая техническая рыба, так как преимущественно становится сырьем для консервных заводов.
Объемы вылова остальных видов (камбала, калкан, луфарь, ставридка, барабуля, кефаль) совсем невелики, и традиционно потребляются только в Крыму и небольшой части Краснодарского края, отметил эксперт.
«Что луфарь, что кефаль — их годовой вылов максимум 100 тонн. То есть совсем небольшое количество, которое осваивается в ресторанах, кафе и рынках полуострова», — добавил он.
Не очень большой ассортимент местной рыбы, а также очевидная сезонность ее вылова вынуждает заполнять прилавки крымских магазинов преимущественно материковым продуктом.
Это же, по мнению Сивочуба, является причиной, по которой в Крыму не открывают специализированные рынки с местным продуктом, разговоры о которых идут без малого лет тридцать.
«Поэтому, к сожалению, в большой стране рыбаки Севастополя и Крыма не смогут особенно помочь рыбой», — сказал он, комментируя положение дел с ассортиментом рыбы в России. Накануне председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что он не радует разнообразием при росте цен.
Что влияет на цены в Крыму
По словам Сивочуба, на фоне особенностей местных природных ресурсов и их вылова, ограничения, связанные с СВО, усугубили ситуацию на предприятиях рыбохозяйственной отрасли в Крыму и Севастополе. И это не могло не сказаться на цене.
«Закрыты огромные пространства, которые признаны или временно опасными для мореплавания, или закрытыми районами. И если количество рыбаков, занимавшихся промыслом барабули до февраля 2022 года в Севастополе было больше 500, то сегодня это меньше ста, что сказывается на ценах для покупателя».
Особенно удивили всех цены на барабулю — до 1,5 тысяч рублей за килограмм, отметил он. При этом Сивочуб подчеркивает, что местные рыбаки не наживаются таким образом — это попытка спасти бизнес и хоть как-то сохранить коллективы.
По его словам, себестоимость рыбы включает в себя расходы на топливо (для траулеров эта доля около 70%) и техническое обслуживание судов, а также заработную плату рыбаков.
При этом даже при отсутствии роста зарплат цены растут, потому, что дорожает логистика, а суда старые, запчасти для них есть в ограниченном количестве, сказал эксперт.
Учитывая все перечисленные проблемы, он считает, что спасти ситуацию в отрасли в Крыму и Севастополе способна только федеральная поддержка. Разговоры о ней не просто ведутся — процесс помощи уже запущен, и рыбаки со дня на день ждут добрых новостей, сказал Сивочуб.
Он напомнил, что 23 сентября председатель правительства России Михаил Мищустин подписал очередное постановление, согласно которому Росрыболовство в течение 20 рабочих дней должно передать субъектам соглашение о выделении средств.
«Это соглашение должно прийти до конца этой недели. И мы очень надеемся, что в октябре, в крайнем случае к первой декаде ноября мы эти деньги получим».
И отметил, что все проблемы, вероятно, сразу не решатся, но ситуация стабилизируется, и это очень важно. Особенно для крупных компаний, которые работают траулерами и делают больше 90% вылова.
Еще один процесс, помогающий отрасли продержаться в непростых условиях, — ежегодная поддержка субъектов, добавил Сивочуб.
«Более того: для Севастополя и Крыма выделили дополнительные средства, они нам очень помогли», — подытожил он.
В июне Сивочуб сообщал, что для поддержки предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях, правительство выделило на ближайшие три года около 1 миллиарда рублей из федерального бюджета.
В конце сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в соответствии с новым распоряжением о выделении почти четверти миллиарда рублей на поддержку таких предприятий рыбохозяйственный комплекс Севастополя получит более 174 миллионов.