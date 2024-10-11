Что поможет остановить рост цен на рыбу в Крыму — мнение

«Закрыты огромные пространства, которые признаны или временно опасными для мореплавания, или закрытыми районами. И если количество рыбаков, занимавшихся промыслом барабули до февраля 2022 года в Севастополе было больше 500, то сегодня это меньше ста, что сказывается на ценах для покупателя».