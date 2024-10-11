В десятку лучших ресторанов Урала вошли девять заведений из Екатеринбурга

— Пьедестал почета ресторанной премии вновь оказался занят екатеринбургскими ресторанами. Так, лучшим на Урале вновь, как и в 2023 году, был признан Culta Bistronomic. Второе место — у гастробистро «Горожане», третье место занял ресторан Kitchen, — сообщает пресс-служба ресторанной премии.