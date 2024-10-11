В десятку лучших ресторанов Урала вошли девять заведений из Екатеринбурга

В Екатеринбурге 10 октября на площадке Синара-Центра прошла церемония вручения наград в рамках ресторанной премии WhereToEat Ural 2024. В десятку лучших ресторанов Урала попало девять заведений из Екатеринбурга.
— Пьедестал почета ресторанной премии вновь оказался занят екатеринбургскими ресторанами. Так, лучшим на Урале вновь, как и в 2023 году, был признан Culta Bistronomic. Второе место — у гастробистро «Горожане», третье место занял ресторан Kitchen, — сообщает пресс-служба ресторанной премии.
С четвертого по восьмое место заняли екатеринбургские Forest, «Гастроли», «Сойка», «Гады, крабы и вино», Self Edge Japanese. На девятом месте расположился единственный в перечне не местный гастробар Mestia — он находится в Тюмени. Десятку замыкает «Большой Грузинский» из Екатеринбурга.
В рамках мероприятия по результатам года были награждены лучшие шеф-повар, сомелье, официант, а также бар года и ресторан с лучшей пивной картой.