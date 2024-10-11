Бывший вице-губернатор Челябинской области возглавил ПАО «Апри»

Бывший вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль стал генеральным директором девелопера «Апри». Он сменил на посту Евгения Козлова, чьи полномочия были досрочно прекращены на заседании совета директоров. Сведения об этом появились на портале раскрытия корпоративной информации.
Согласно сообщению, Сергей Шаль избран гендиректором «Апри» на год — с 11 октября 2024 по 10 октября 2025 года.
До назначения Шаль занимал должность управляющего директора «Апри». В компанию он пришёл после ухода в апреле с поста вице-губернатора, курировавшего вопросы строительства и ЖКХ.