Бывший вице-губернатор Челябинской области возглавил ПАО «Апри»

Бывший вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль стал генеральным директором девелопера «Апри». Он сменил на посту Евгения Козлова, чьи полномочия были досрочно прекращены на заседании совета директоров. Сведения об этом появились на портале раскрытия корпоративной информации.