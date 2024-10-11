Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан продлил запрет на вывоз бензина, дизтоплива и отдельных нефтепродуктов

Минэнерго, КНБ, Минфин и МВД приняли совместный приказ от 8 октября 2024 года «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, — говорится в документе.

Исключение составляют:

  • смазочные масла;
  • вывоз в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство;
  • отдельные виды нефтепродуктов, вывозимых в рамках гуманитарной помощи по решению правительства РК.

Приказ введен в действие с 29 сентября 2024 года.

топливо
нефть