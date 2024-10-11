Казахстан продлил запрет на вывоз бензина, дизтоплива и отдельных нефтепродуктов

Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, — говорится в документе.