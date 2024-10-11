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В Краснодаре началось строительство остановок на новой трамвайной ветке

В Краснодаре стартовали работы по установке остановок на маршруте новой трамвайной ветки, соединяющей Западное депо и «Немецкую деревню». Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе «Нового трамвая Краснодара».

Источник: соцсети

Всего на участке планируется установить 28 платформ, каждая из которых будет длиной 40 метров и шириной 2,5 метра. Особое внимание уделяют доступности для маломобильных граждан.

Кроме того, продолжается укладка бордюрного камня вдоль трамвайных путей. Весь процесс можно отслеживать через телеграм-канал «Новый трамвай Краснодара». Как отметили в пресс-службе, развитие трамвайной сети города направлено на улучшение транспортной инфраструктуры города.

Ранее сообщалось, что проект новой трамвайной линии от «Немецкой деревни» до «Баскет Холла» был утвержден, и его строительство планируется на 2026 год.