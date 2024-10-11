В Краснодаре началось строительство остановок на новой трамвайной ветке

Всего на участке планируется установить 28 платформ, каждая из которых будет длиной 40 метров и шириной 2,5 метра. Особое внимание уделяют доступности для маломобильных граждан.
Кроме того, продолжается укладка бордюрного камня вдоль трамвайных путей. Весь процесс можно отслеживать через телеграм-канал «Новый трамвай Краснодара». Как отметили в пресс-службе, развитие трамвайной сети города направлено на улучшение транспортной инфраструктуры города.
Ранее сообщалось, что проект новой трамвайной линии от «Немецкой деревни» до «Баскет Холла» был утвержден, и его строительство планируется на 2026 год.