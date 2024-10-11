В Волгоградской области повысят зарплаты лесникам

При этом специалистам, которые трудятся в лесном хозяйстве и сфере охраны окружающей среды, предложено повысить зарплату. Она должна быть не ниже размера среднемесячной зарплаты работников по региону. Также доля должностных окладов, как отмечается, в структуре заработной платы нужно обеспечить не ниже 70%.