«Голубое топливо» продолжает приходить в хабаровские дома

В районе улиц Сучанской — Кима — Магнитной — Охотничьей — Нефтяной проложено 10,2 км газопровода и смонтировано 308 выходов, что обеспечит техническую возможность подключения к природному газу 363 домохозяйства. В районе улиц Бородинской, Николаевской, Казбекской, Енисейской, Железнодорожной и Алтайской планируется проложить 13 км газопровода. На данный момент проложено 10,3 км коммуникаций и смонтировано 14 выходов. По переулкам Абрикосовому и Ягодному газопровод полностью проложен и готов к проверке. 38 домовладений в этом районе получат возможность подключения к природному газу.