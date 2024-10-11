«Голубое топливо» продолжает приходить в хабаровские дома

В Хабаровске продолжаются работы по газификации жилых районов. На сегодняшний день 46 домов в микрорайоне Овощесовхоз уже подключены к газораспределению, а 2 дома ожидают подсоединения, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Так планируется построить вторую очередь газопровода в районе Овощесовхоза, которая позволит подключить к природному газу еще 420 индивидуальных домовладений.
На данный момент в Хабаровске подрядными организациями ведутся работы на 7 объектах:
В поселке Березовка по улицам Усадебной — Автомобильной готовность газопровода составляет около 95%. Проложены 20,5 км газопровода и смонтированы 425 выходов к домам. На улицах Усадебной — Фруктовой — Хвойной проложено 19,9 км коммуникаций и смонтированы 511 выходов к индивидуальным домовладениям, что позволит подключить к газу 515 домов.
В районе улиц Сучанской — Кима — Магнитной — Охотничьей — Нефтяной проложено 10,2 км газопровода и смонтировано 308 выходов, что обеспечит техническую возможность подключения к природному газу 363 домохозяйства. В районе улиц Бородинской, Николаевской, Казбекской, Енисейской, Железнодорожной и Алтайской планируется проложить 13 км газопровода. На данный момент проложено 10,3 км коммуникаций и смонтировано 14 выходов. По переулкам Абрикосовому и Ягодному газопровод полностью проложен и готов к проверке. 38 домовладений в этом районе получат возможность подключения к природному газу.
В районе улиц Архаринской — Образцовой — Алеутского переулка проложено 5 км газопровода и смонтировано 27 выходов к домам. В микрорайоне Красная Речка в границах улиц Ульяновской — микрорайона Горка — Стадионного переулка проложено 5 км коммуникаций и смонтировано 47 выходов к домам.
Строительные работы на всех объектах планируется завершить к декабрю 2024 года.