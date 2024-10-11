Минфин объявил новые цены на золото, серебро и платину, скупаемые у белорусов

Говорится, что указанным документом Минфин установил новые цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, которые скупаются у физических лиц, но за исключением купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгметаллов в мерных слитках и монетах у физлиц.