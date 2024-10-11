Минфин объявил новые цены на золото, серебро и платину, скупаемые у белорусов. Это следует из постановления Министерства финансов № 50 от 4 октября 2024 года. Информация опубликована на Национальном правовом портале.
Говорится, что указанным документом Минфин установил новые цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, которые скупаются у физических лиц, но за исключением купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгметаллов в мерных слитках и монетах у физлиц.
В постановлении сказано, что скупочная цена за грамм золота 375-й пробы составит 93,43 рубля (ранее — 84,87 рубля), а 500-й пробы — 124, 57 рубля (ранее — 113,17 рубля). Стоимость грамма серебра 750-й пробы составит 2,24 рубля (ранее — 2,15), 800-й — 2,38 рубля (ранее — 2,30 рубля). Также указана скупочная цена за грамм платины 950-й пробы. Речь идет про 89,42 рубля (ранее — 94,10 рубля).
Ранее Минфин Беларуси ощутимо поднял цены на золото, платину и серебро.
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